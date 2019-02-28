Звезда «Желтого глаза тигра» Карина Андоленко посоветовала поклонникам пить витамины и рыбий жир

Звезда сериала «Желтый глаз тигра» Карина Андоленко на своей страничке в социальной сети Instagram порассуждала на тему женской красоты. Она считает, что главное соблюдать внутреннюю гармонию и уметь баловать себя. Также она отметила, что каждая женщина должна уметь прислушиваться к своему организму и своей коже. По ее словам, когда человек счастлив, то он становится на десять лет красивее.

Также Андоленко поделилась несколькими секретами красоты, которым она следует. Она считает, что нужно обязательно ездить отдыхать на море, выпивать минимум полтора литра воды в день, каждый день стараться съедать авокадо, раз в полгода пропивать курс витаминов и рыбий жир, а также узнавать что-то новое и много смеяться. Кроме того, необходимо использовать натуральную косметику.

«На море не все могут поехать», «А у меня один рецепт красоты — борщ. С морем соглашусь. С водой всё индивидуально, я к ней равнодушен, но поскольку все про воду только и говорят — то на 2-3 стакана подпишусь. Ну а больше смеяться, опять же борщ. Ну как от хорошего борща не улыбнуться», «Кариночка, самая моя любимая актриса. Выглядишь сногсшибательно», — заметили в комментариях подписчики.