Рита Дакота объявила о запуске курсов для девушек, столкнувшихся с предательством

Певица решила поделиться опытом с теми, кто переживает сложный период в жизни.

Рита Дакота призналась, что последние шесть месяцев стали самым сложным периодом в ее жизни. Ранее певица пережила предательство любимого — она узнала об изменах ее уже бывшего супруга Влада Соколовского.

Однако отдых на Бали помог Дакоте справиться с трудным периодом в жизни и теперь артистка хочет помочь другим девушкам, столкнушимся с предательством или другими сложностями в жизни. Рита объявила о запуске специальных семидневных курсов для тех, кто переживает не самые простые времена.

«Окончательно собрав в кучу все свои личные инструменты, от практик до литературы, от психотерапии до экспертного мнения учителей и мастеров, которые помогали и мне, мы утрамбовав все это в простую и очень рабочую история таки решились запустить марафон для тех, кто так хотел что-то сделать, чтобы улучшить свою жизнь в кризисной точке, но не знал, с чего начать», — написала Рита на своей странице в Instagram.

Стоимость участия в семидневном марафоне составляет от 690 до 990 рублей, отметила певица.

В комментариях под этим постом между подписчиками разгорелся спор. Некоторые начали обвинять Дакоту в меркантильности и стремлении нажиться на собственной семейной трагедии, а другие поддержали артистку за ее желание помочь другим.