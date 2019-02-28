Рэпер Big Russian Boss признался, что иногда снимает очки и накладную бороду

Самый загадочный российский исполнитель намекнул, что не собирается показывать сове настоящее лицо публике, но во время игры в баскетбол он все же предпочитает снимать свою «маску».

Big Russian Boss — российский рэп-исполнитель. Он также ведет одноименное шоу на YouTube и является сооснователелем группы Hustle Hard Flava. Уже три года назад этот мужчина вошел в список 50 самых крутых рэперов по версии сайта RAP.RU. Свое лицо он предпочитает скрывать, надевая солнцезащитные очки и накладную бороду. На днях самый загадочный артист современности стал гостем шоу рэпера Басты GAZLIVE. Он ответил на множество вопрос, которые интересуют его поклонников.

Так Игорь Лавров (Настоящее имя рэпера — прим. ред.) во время беседы с коллегой вспомнил, что выпуск его шоу, с участием группы Serebro в 2017 году, набрал наибольшее количество просмотров — около девяти миллионов просмотров. Он заверил, что один просмотр стоит один рубль, поэтому на этом выпуске рэпер заработал примерно девять миллионов рублей. При этом рэпер показал, что на данный момент на его банковской карте лежит чуть больше 450 рублей. Один из пользователей соцсети поинтересовался, когда же Boss покажет свое настоящее лицо. «Зайди в Google и набери: Big Russian Boss фото без маски. Там мои школьные фото десятилетней давности. И посмотри, б**ть, стоит ли мне снимать эту х**ню или лучше остаться так. Я так хожу по улице, я так моюсь», — рассказал рэпер.

При этом Игорь все же признался, что иногда снимает свою «маску». Это происходит, когда он играет в баскетбол. «Мы играем в баскетбол с командой Nike. И я пацанам реально респектую, которые это организуют», — отметил исполнитель. Он пояснил, что каждый раз на играх присутствует фотограф, который делает снимки. И каждый раз он отбирает фото с Big Russian Boss и удаляет их, поэтому остальные участники команды получают уже фотографии, на которых нет Игоря. По словам рэпера, с ним играют Yanix, Карандаш, L’One и Андрей Никитин.