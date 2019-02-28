Станислав Садальский и Эвелина Бледанс «посидели за рюмочкой» во время съемок фильма

Совсем скоро, 5 апреля 2019 года, популярная телеведущая и актриса Эвелина Бледанс отпразднует юбилей. Ей исполнится 50 лет. По этому поводу сейчас идет монтаж фильма, посвященного актрисе. С этой целью Бледанс «заглянула на огонек» к своему давнему другу Станиславу Садальскому.

Актер на своей страничке в социальной сети Instagram рассказал, что они «посидели за рюмочкой» с Бледанс. Кроме того, во время беседы они вышли в прямой эфир в соцсетях и пообщались со своими поклонниками. Больше же всего Садальского возмутило, что некоторые журналисты все переврали. Он нашел на одном из порталов материал с таким заголовком: «Пьяные в щи»: Бледанс и Садальский «пошалили» в прямом эфире. «Для всего нужно вдохновение! Даже для безобразий!» — заметил актер.

«Да какой дурак это написал? Вы абсолютно нормальные люди. Все было супер, естественно и не за гранью приличия. Ну мы же все такие!» «Замечательная пара, оба нравитесь. Оба талантливы и оба с отменным чувством юмора. Это такая редкость! Шалите почаще и не обращайте внимание на словесное недержание некоторых изданий. Как известно, на чужой роток — не накинешь платок», «Да все прилично было. Мы всегда так делаем. Бледанс — красотка, так ела вкусно», — заметили в комментариях пользователи.