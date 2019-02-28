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Мэйси Уильямс и Софи Тернер целовались на съемочной площадке «Игры престолов»

Звезды фэнтазийной саги стали героинями мартовского номера одного из глянцевых журналов, где рассказали о своих отношениях.

Мэйси Уильямс и Софи Тернер целовались на съемочной площадке «Игры престолов»
Кадр из сериала "Игра престолов" (2009-2019)

Мэйси Уильямс и Софи Тернер украсили обложку мартовского номера журнала Glamour. Актрисы из «Игры престолов» предстали в калейдоскопе ярких образов от Louis Vuitton, Prada и Stella McCartney, которые бы сразили Белых ходоков наповал.

Кроме этого, звезды дали интервью, в котором рассказали о своих отношениях. По сюжету фэнтазийной саги они играют сестер Арью и Сансу Старк. Однако и в жизни они очень близки и по-настоящему дружат. Софи призналась, что они служат друг другу поддержкой и опорой, и готовы всегда прийти на помощь друг другу.

«Софи знает обо мне слишком много, чтобы не быть моим другом. Не могу сказать, сколько раз она помогла мне пережить разрыв с бойфрендами», — добавила Мейси.

Софи, которая собирается замуж за Джо Джонаса, также рассказала об их проделках на съемочной площадке «Игры престолов».

«Люди всегда воспринимали нас как пару. Я имею в виду, что я одержима ей и даже отслеживала все хэштеги с именем Мейси Уильямс в Instagram! Хотя мы играем сестер, мы старались в каждой сцене поцеловаться, чтобы немного поддразнить остальных. Это заставляло их быть в тонусе и следовать сценарию», — цитирует Тернер издание Glamour.

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"Игра Престолов"взаимоотношенияМэйси УильямсСофи Тернер

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Мэйси Уильямс и Софи Тернер целовались на съемочной площадке «Игры престолов»
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