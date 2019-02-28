НОВОСТИ

Племянника Дмитрия Киселева отправили в тюрьму

Ему предстоит провести за решеткой два года и три месяца.

Племянника Дмитрия Киселева отправили в тюрьму
Дмитрий Киселев / Global Look Press, Anatoly Lomokhov

Племянник Дмитрия Киселева — Сергей — проведет в тюрьме в Германии два года и три месяца. Именно к такому сроку приговорил мужчину суд в Мюнхене, где рассматривалось его дело.

Отметим, что три года назад российский телеведущий Дмитрий Киселев в одной из интервью проговорился, что его родственник, проживающий на территории Германии, участвует добровольцем в конфликте на востоке Украины.

После этого заявления Сергеем заинтересовались немецкие правоохранительыне органы. Впрочем, они не нашли доказательств, поэтому дело заводить не стали. Однако весной прошлого года полиция ФРГ вновь заинтересовалась племянником российского журналиста. На этот раз его задержали по статье, связанной с хранением оружия.

Изначально Сергею Киселеву грозило 10 лет тюрьмы, однако суд в Мюнхене снизил наказание до двух лет и трех месяцев, пишет StarHit.

Сам Дмитрий Киселев пока не комментировал ситуацию с его родственником. Известно, что Сергей — сын его старшего брата, который живет в США с 80-х годов прошлого века. Российский телеведущий и его брат не поддерживают связь несколько лет, об этом в интервью Дудю признался сам Дмитрий.

Вам может быть интересно:

«Ловил себя на том, что играю попеременно обоих»: Шифрин оценил беседу Дудя и Киселева Дмитрий Киселев сравнил свой рэп с клипом «Ибица» Дмитрий Киселев объяснил в интервью Дудю, почему женился семь раз

Тэги:

Дмитрий Киселёвродственникитюрьма

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Племянника Дмитрия Киселева отправили в тюрьму
Интересно?
Поделись с друзьями: