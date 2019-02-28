Племянника Дмитрия Киселева отправили в тюрьму

Ему предстоит провести за решеткой два года и три месяца.

Племянник Дмитрия Киселева — Сергей — проведет в тюрьме в Германии два года и три месяца. Именно к такому сроку приговорил мужчину суд в Мюнхене, где рассматривалось его дело.

Отметим, что три года назад российский телеведущий Дмитрий Киселев в одной из интервью проговорился, что его родственник, проживающий на территории Германии, участвует добровольцем в конфликте на востоке Украины.

После этого заявления Сергеем заинтересовались немецкие правоохранительыне органы. Впрочем, они не нашли доказательств, поэтому дело заводить не стали. Однако весной прошлого года полиция ФРГ вновь заинтересовалась племянником российского журналиста. На этот раз его задержали по статье, связанной с хранением оружия.

Изначально Сергею Киселеву грозило 10 лет тюрьмы, однако суд в Мюнхене снизил наказание до двух лет и трех месяцев, пишет StarHit.

Сам Дмитрий Киселев пока не комментировал ситуацию с его родственником. Известно, что Сергей — сын его старшего брата, который живет в США с 80-х годов прошлого века. Российский телеведущий и его брат не поддерживают связь несколько лет, об этом в интервью Дудю признался сам Дмитрий.