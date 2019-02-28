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«Харламову повезло с женой»: Асмус запечатлела себя в ванне с маской на лице

Актриса театра и кино, супруга шоумена Гарика Харламова - Кристина Асмус опубликовала свежее фото, сделанное в ванной комнате.

«Харламову повезло с женой»: Асмус запечатлела себя в ванне с маской на лице
Кристина Асмус (Фото: Globallookpress.com)

«Русская девушка с немецкой фамилией в корейской маске делает селфи на американский айфон», — с юмором отметила актриса Кристина Асмус, добавив, что получила свою фамилию от мамы.

На снимке супруга шоумена и резидента Comedy Club Гарика Харламова запечатлена в ванне с маской на лице. Опубликовав портретное фото светская львица заявила, что не делала татуаж, а просто нарисовала свои стрелки на веках, сделав акцент на глаза.

Один из подписчиков актрисы отметил, что Гарику Харламову повезло с супругой (Фото: Instagram.com/asmuskristina)
Актриса запечатлела себя в ванной (Фото: Instagram.com/asmuskristina)
Кристина часто делится с поклонниками свежими кадрами (Фото: Instagram.com/asmuskristina)
Кристина Асмус старается следить за своей внешность (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

«Красавица. Просто красавица. Естественно красива. Харламову очень повезло», «Довольно откровенное фото… Все эти ванные селфи… зачем?!», «Какая же милая и очаровательная. Прекрасная русская девушка», «Харламову повезло с женой! Красотка», «Мы обзавидовались», «Поправочка: очень красивая русская девушка!! Ты чудо», «Очень красивая и милая! Всегда приятно на вас смотреть и в фильмах и в жизни!!» — прокомментировали фото светской львицы поклонники.

Напомним, что в браке с Гариком Харламовым актриса из сериала «Интерны» Кристина Асмус родила дочку Анастасию. Малышка появилась на свет в январе 2014 года. Поначалу светская новоиспеченная мамочка старалась фотографировать дочку так, чтобы на фото не было видно личико девочки, однако со временем, как и большинство знаменитостей Кристина перестала скрывать малышку от поклонников и прессы.

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«Харламову повезло с женой»: Асмус запечатлела себя в ванне с маской на лице
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