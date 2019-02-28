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Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков провел мастер-класс по дзюдо

Отметим, что известный юморист является кандидатом в мастера спорта по самбо.

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков провел мастер-класс по дзюдо
Андрей Рожков/globallookpress.com

Известный юморист, один из лидеров шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков умеет не только шутить на сцене. Он активно занимается спортом. Рожков, к примеру, является кандидатом в мастера спорта по самбо. Когда-то он был очень перспективным спортсменом. В Екатеринбурге он провел мастер-класс по дзюдо для волонтёров международного турнира «Большой шлем», который пройдет в уральской столице в середине марта.

На встречу с Рожковым на ковре пожаловали примерно двадцать человек. Причем практически все – девушки. Мужчины, видимо, побоялись соперничать с юмористом. Рожков провел разминку и показал на себе болевой прием на локоть. Девушки внимательно наблюдали за лидером «Уральских пельменей» и, хочется верить, запоминали увиденное, чтобы в случае чего применить болевой прием на практике в целях самообороны.

Рожков после тренировки заметил, что аудитория была совсем неподготовленная. Для него самое важное, если девчонки на утро, когда проснутся дома, вспомнят об этом занятии и начнут разминаться, сообщает портал Ura.ru.

Отметим, что Андрей Рожков сейчас выступает со своим коллегой Вячеславом Мясниковым отдельно от «Уральских пельменей». Их новое шоу называется «Ваши пельмени». Впрочем, на концертах в Екатеринбурге они присоединяются к другим участникам коллектива. Рожков не раз отмечал, что в ближайшее время они продолжат отдельную гастрольную деятельность. Между тем их партнеры по команде пока не комментируют, почему Рожков и Мясников откололись. К примеру, Сергей Исаев просил адресовать этот вопрос «опальным пельменям».

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"Уральские пельмени"Андрей РожковВячеслав Мясников

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Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков провел мастер-класс по дзюдо
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