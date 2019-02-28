Наталья Водянова посетила светское мероприятие с мужем накануне своего дня рождения

В последнее время у Натальи Водяновой нет ни одной свободной минутки. Она постоянно путешествует, чтобы не пропустить ни одного важного показа мод. Также она успевает воспитывать пятерых детей: сыновей Лукаса и Виктора, а также дочь Неву от первого мужа и Максима с Романом от нынешнего супруга Антуана Арно. На днях целый день модель провела со своей младшей сестрой, которая приехала к ней погостить, а накануне вечером она отправилась на светское мероприятие приуроченное к предстоящему открытию музея Статуи Свободы в Париже.

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Наталья выглядела очень элегантно в черном платье с глубоким декольте. Свой образ она дополнила жемчужным ожерельем, серьгами и браслетами. Ее спутник был облачен в серый костюм, футболку и теплый пуловер. Весь вечер модель общалась с другими гостями и организаторами мероприятия. Примечательно, что девушка решила появиться на публике накануне своего дня рождения. 28 февраля ей исполнилось 36 лет.

В этот четверг Водянова принимает поздравления от поклонников с самого утра. Близкие преподнесли ей торт с макарунами (Пирожные из миндаля и кокоса — прим. ред.), и она задула свечку, загадав желание. В соцсети модель поделилась снимком, на котором запечатлен этот трогательный момент. Скорее всего свой день рождения она отпразднует с родными, а позже закатит вечеринку для друзей. В прошлом году первой Наталью поздравил ее старший сын Лукас, украсив дом воздушными шарами.