Наталья Подольская рассказала, что Владимир Пресняков обижается на сына

Папа никак не может смириться с твердым характером маленького Артемия и порой принимает детские выходки слишком близко к сердцу.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе уже 14 лет. А ведь когда в далеком 2005 году певец ушел к молодой возлюбленной, разорвав отношения с Кристиной Орбакайте, не многие верили в их счастливое совместное будущее. И хотя в семье поначалу часто случались конфликты, супруги смогли сохранить свой очаг. И в этом году на торжественной церемонии, которую ежегодно устраивает журнал Moda Topical, Владимиру и Наталье вручили главный приз, признав их «Парой года».

Конечно же, все разговоры сейчас у родителей о своем сыночке Артемии, которому в этом году исполнится четыре года. Владимир и Наталья признаются, сынок хоть и маленький, а характер у него уже твердый. Упорно стоит на своем, пишет сайт Dni.ru.

«Мне смешно, когда Володя обижается на Тему. А ему говорю: «Он же еще ребенок». Недавно вот сын категорически не захотел пойти на ручки к папе, когда тот пытался забрать его из машины. Тема выбрал меня, на что Володя сильно обиделся. Ну как дети», — говорит Подольская.

В мальчишке души не чают все, в том числе и дедушка, отец исполнителя. Он каждую свободную минуту старается провести с мальчиком.

«Узнает, что мы дома, и мчится к внуку с подарками. Знает, что сын любит пистолеты и роботов, поэтому на «Горбушке» (рынок радиотехники) они частые посетители. А недавно подарил Теме саксофон — приобщает к хорошей музыке», — рассказывают родители.

Фото мальчика часто появляется в профилях родителей в соцсетях. Подписчики гадают: на кого же похож мальчик?

Кстати, Владимир Пресняков-младший признался, что не получил приглашения на юбилей к Алле Пугачевой.