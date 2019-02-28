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Кейт Миддлтон встала за барную стойку на пивной вечеринке в Северной Ирландии

Герцогиня Кембриджская сама налила прохладительный напиток своему супругу.

Кейт Миддлтон встала за барную стойку на пивной вечеринке в Северной Ирландии
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. фото: globallook.com

Кейт Миддлтон (Catherine Middleton) и принц Уильям (prince William) целую неделю провели в отпуске. Они решили на время освободить себя от королевских обязанностей и просто провести время с детьми. Однако уже на днях они  вновь приступили к своим обязанностям и с официальным визитом побывали в Белфаст. Сначала герцог и герцогиня Кембриджские отправились на стадион, где поучаствовали в спортивных мероприятиях с детьми, а уже после этого направились на вечеринку в  Empire Music Hall.

Миддлтон отдала дань принимающей ее стране и облачилась в платье нежно-зеленого цвета с блестками. А принц Уильям остался верен себе и надел темный костюм с белой рубашкой. Супруги пообщались с начинающими спортсменами и активной молодежью а также выступили с речью со сцены. Затем они направились в бар, который находился в том же  концертном зале. Примечательно, что Кэтрин сама встала за барную стойку и налила два стакана прохладного пива. Принц Ульям с удовольствием сделал глоток пенного напитка и чем-то рассмешил свою возлюбленную.

Похоже, что Миддлтон и ее супруг хорошо провели время в Ирландии. На некоторых снимках, которые попали в Сеть, пара выглядит счастливой.  Супруги также поздравили легендарную североирландскую спортсменку Мэри Питерс, которой  Ее Величество королева Елизавета II присвоила благороднейший орден Подвязки, об этом сообщает People.

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Кейт Миддлтон встала за барную стойку на пивной вечеринке в Северной Ирландии
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