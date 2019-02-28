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«С таким красивым лицом — такое тело»: Водонаева раскритиковала внешний вид модели Эшли Грэм

Российская звезда уверена, что ее американская коллега недовольна собой.

«С таким красивым лицом — такое тело»: Водонаева раскритиковала внешний вид модели Эшли Грэм
Алена Водонаева. фото: globallook.com

Известная российская модель, бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева на своей страничке в социальной сети Instagram нелестно высказалась об американской модели Эшли Грэм. По словам телеведущей, видно, что Грэм питается сытно и богато.

«Зря! С таким красивым лицом — такое тело… Я не верю, что она довольна собой, иначе не прикрывала бы зад магнитофоном. Не верю, что она легко и здорово (от слова здоровье) сея чувствует. С весом 92 кг при росте 1,75 это априори невозможно. И это тот случай, когда вы своими глазами видите, что если есть что попало, никакой спорт не поможет. Будьте здоровыми и красивыми. Чем проще будет ваша еда, тем лучше для вас», — заметила Водонаева.

«Очень красивая девушка. И если бы ей не нравилось быть такой, то с ее деньгами она бы давно была как Водонаева», «Она кушает и радуется жизни, а Аленка злая от недоедания», «Не думаю, что стоит приводить пример на тему о здоровом питании с Эшли. Она шикарна по-своему! Востребована многими брендами oversized. Я живу, например, в Англии, где такое количество полных женщин, но среди них много тех, кто реально кайфует от этого! Для них худые, это недоразумение!», — заметили в комментариях пользователи.

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Алена Водонаеваправильное питаниеЭшли Грэм

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«С таким красивым лицом — такое тело»: Водонаева раскритиковала внешний вид модели Эшли Грэм
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