«С таким красивым лицом — такое тело»: Водонаева раскритиковала внешний вид модели Эшли Грэм

Известная российская модель, бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева на своей страничке в социальной сети Instagram нелестно высказалась об американской модели Эшли Грэм. По словам телеведущей, видно, что Грэм питается сытно и богато.

«Зря! С таким красивым лицом — такое тело… Я не верю, что она довольна собой, иначе не прикрывала бы зад магнитофоном. Не верю, что она легко и здорово (от слова здоровье) сея чувствует. С весом 92 кг при росте 1,75 это априори невозможно. И это тот случай, когда вы своими глазами видите, что если есть что попало, никакой спорт не поможет. Будьте здоровыми и красивыми. Чем проще будет ваша еда, тем лучше для вас», — заметила Водонаева.

«Очень красивая девушка. И если бы ей не нравилось быть такой, то с ее деньгами она бы давно была как Водонаева», «Она кушает и радуется жизни, а Аленка злая от недоедания», «Не думаю, что стоит приводить пример на тему о здоровом питании с Эшли. Она шикарна по-своему! Востребована многими брендами oversized. Я живу, например, в Англии, где такое количество полных женщин, но среди них много тех, кто реально кайфует от этого! Для них худые, это недоразумение!», — заметили в комментариях пользователи.