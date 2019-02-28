Принц Гарри вышел из себя на кулинарных занятиях для детей в Марокко

Принц Гарри и Меган Маркл во время своего прибывания в Марокко посетили кулинарные классы для детей, которые вел шеф-повар Моха. Герцог и герцогиня Сассекские дегустировали блюда, предложенные юными поварами.

В какой-то момент оператор местного телевидения задел камерой голову одного из детей, который показывал свое блюдо.

Этот поступок вывел принца Гарри из себя. Он проворно обошел свою супругу и с решительным выражением лица отодвинул объектив камеры назад, после чего еще раз показал оператору жестом, чтобы тот отошел подальше.

Royal SHOCK: Prince Harry LOSES his temper next to Meghan Markle on Morocco trip — VIDEO https://t.co/ij0ZSf1RWA pic.twitter.com/gYGJMZjiz4 — Daily Express (@Daily_Express) 27 февраля 2019 г.

После этого принц Гарри тепло улыбнулся ребенку и погладил его по руке, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.

Герцогу и герцогине Сассекским было предложено попробовать пирог из голубятины традиционное блюдо марокканской кухни.

Стоит отметить, что по словам королевского репортера Роберта Джобсона, Меган Маркл предупредили, что решив отведать местные блюда, она нарушает протокол. Обычно члены королевской семьи во время путешествий по миру избегают подобных дегустаций, опасаясь отравления.

После кулинарного урока, Маркл написала теплые слова в книге отзывов: «Шеф Моха, желаю вам дальнейших успехов и поздравляю вас с той невероятной работой, которую вы делаете, обучая искусству готовить. Всего наилучшего, Меган».

Герцогиня также пообещала, что они с Гарри в следующий раз приедут всей семьей, пишет Express.