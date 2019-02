Принц Гарри вышел из себя на кулинарных занятиях для детей в Марокко

Принц Гарри и Меган Маркл во время своего прибывания в Марокко посетили кулинарные классы для детей, которые вел шеф-повар Моха. Герцог и герцогиня Сассекские дегустировали блюда, предложенные юными поварами.

В какой-то момент оператор местного телевидения задел камерой голову одного из детей, который показывал свое блюдо.

Этот поступок вывел принца Гарри из себя. Он проворно обошел свою супругу и с решительным выражением лица отодвинул объектив камеры назад, после чего еще раз показал оператору жестом, чтобы тот отошел подальше.

Royal SHOCK: Prince Harry LOSES his temper next to Meghan Markle on Morocco trip — VIDEO https://t.co/ij0ZSf1RWA pic.twitter.com/gYGJMZjiz4

— Daily Express (@Daily_Express) 27 февраля 2019 г.