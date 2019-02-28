«Быть женщиной на все сто»: Утяшева заявила, что Винер-Усманова всегда одевалась «стильно, с вызовом»

Супруга шоумена Павла Воли в своем микроблоге опубликовала фото, на котором она запечатлена в черно-белом брючном костюме. При этом гимнастка призналась, что этот снимок ассоциируется у нее с Ириной Винер-Усмановой.

33-летняя Ляйсан Утяшева в своем Instagram поделилась кадром с фотосъёмки, на котором она запечатлена в черно-белом брючном костюме. При этом гимнастка призналась, что глядя на это фото, она вспоминает о своем наставнике Ирине Винер-Усмановой, с которой теледива ассоциирует данный снимок.

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Делясь с поклонниками своими мыслями, супруга шоумена Павла Воли отметила, что ее всегда восхищала та манера, с которой одевалась Ирина Александровна. «Стильно, с вызовом, с ее характером… Что значит быть женщиной на все сто», — добавила Утяшева.

По словам светской львицы, даже на тренировках в спортзале, в которой они вместе с Винер проводили порядка десяти часов без перерывов, ее тренер всегда вдохновляла своих подопечных внешним видом. Несмотря на свое состояние, усталость или недомогание. И подобный подход к себе стал для Ляйсан примером того, что означает быть настоящей женщиной.

Напомним, что Ляйсан Утяшева и Павел Воля женаты уже шесть лет. За это время у пары появилось двое детей. Своего сына Роберта телеведущая родила в одной из клиник в Майами, малышу уже исполнилось пять лет. Второй ребенок в семье появился в мае 2015 года. Дочке светской львицы — Софии три годика.