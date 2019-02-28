НОВОСТИ

«Быть женщиной на все сто»: Утяшева заявила, что Винер-Усманова всегда одевалась «стильно, с вызовом»

Супруга шоумена Павла Воли в своем микроблоге опубликовала фото, на котором она запечатлена в черно-белом брючном костюме. При этом гимнастка призналась, что этот снимок ассоциируется у нее с Ириной Винер-Усмановой.

«Быть женщиной на все сто»: Утяшева заявила, что Винер-Усманова всегда одевалась «стильно, с вызовом»
Ляйсан Утяшева (Фото: Globallookpress.com)

33-летняя Ляйсан Утяшева в своем Instagram поделилась кадром с фотосъёмки, на котором она запечатлена в черно-белом брючном костюме. При этом гимнастка призналась, что глядя на это фото, она вспоминает о своем наставнике Ирине Винер-Усмановой, с которой теледива ассоциирует данный снимок.

Делясь с поклонниками своими мыслями, супруга шоумена Павла Воли отметила, что ее всегда восхищала та манера, с которой одевалась Ирина Александровна. «Стильно, с вызовом, с ее характером… Что значит быть женщиной на все сто», — добавила Утяшева.

По словам светской львицы, даже на тренировках в спортзале, в которой они вместе с Винер проводили порядка десяти часов без перерывов, ее тренер всегда вдохновляла своих подопечных внешним видом. Несмотря на свое состояние, усталость или недомогание. И подобный подход к себе стал для Ляйсан примером того, что означает быть настоящей женщиной.

Напомним, что Ляйсан Утяшева и Павел Воля женаты уже шесть лет. За это время у пары появилось двое детей. Своего сына Роберта телеведущая родила в одной из клиник в Майами, малышу уже исполнилось пять лет. Второй ребенок в семье появился в мае 2015 года. Дочке светской львицы — Софии три годика.

Вам может быть интересно:

«Вы такая конопушечка»: Ляйсан Утяшева удивила подписчиков обилием веснушек на лице Ляйсан Утяшева призналась, что не имеет поводов для ревности Ляйсан Утяшева рассказала, как сэкономить деньги на поездке в Новую Зеландию

Тэги:

Ляйсан УтяшеваПавел Воля

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Быть женщиной на все сто»: Утяшева заявила, что Винер-Усманова всегда одевалась «стильно, с вызовом»
Интересно?
Поделись с друзьями: