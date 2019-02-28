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Анастасия Макеева отправится в Японию, чтобы наблюдать цветение сакуры

Звездная актриса проведет пять дней в Токио.

Анастасия Макеева отправится в Японию, чтобы наблюдать цветение сакуры
Анастасия Макеева/Фото: Global Look Press

Сакура, как известно, считается символом Японии. Дело в том, что данное растение очень красиво цветет. Это, как правило, происходит в марте, либо если погода холодная, то даже в апреле. Туристы из многих стран мира часто отправляются в страну восходящего солнца, чтобы наблюдать ее цветение.

На своей страничке в социальной сети Instagram известная актриса Анастасия Макеева заявила, что также поедет в этом году в Японию, чтобы наблюдать цветение необычайно красивого дерева. Звезда отметила, что в течение пяти дней она будет находиться в Токио, столице Японии. Отдельно она съездит в еще один крупный японский город Киото. Актриса спросила своих подписчиков, на что ей нужно в первую очередь обратить внимание в стране восходящего солнца.

«Отличной поездки. Очень мечтаю посетить эту волшебную страну со своей семьей», «В Киото, конечно, надо посетить буддийский храмовый комплекс Киемидзу-дэра, правда, зимой он частично был на реконструкции, но там очень красивые виды с деревьями сакуры и магнолиями, весной будет чудесно. Можно съездить в Нару, где один из самых больших храмов Будды, там же есть парк с оленями, которые свободно гуляют по территории. Можно доехать до Осаки и посмотреть пару замков», — заметили в комментариях пользователи.

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Анастасия Макеева отправится в Японию, чтобы наблюдать цветение сакуры
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