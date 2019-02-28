Дэвид Бекхэм на баскетбольном матче засмотрелся на чирлидерш

Футболиста Дэвида Бекхэма заметили на баскетбольном матче «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» в Лос-Анджелесе, где он провел всю игру, наблюдая за чирлидершами. Спортсмен занял VIP-места, и оказался в окружении полураздетых девушек из команд поддержки, которые определенно привлекли его внимание.

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Бекхэм внимательно наблюдал за игрой Леброна Джеймса во время матча, а в перерывах любовался чирлидершами, что засняли фотографы. Девушки в крошечных фиолетовых шортах и топах пробегали мимо спортсмена много раз и в какие-то моменты просто останавливались постоять возле него.

Супруга футболиста, с которой он в браке уже почти 20 лет, на матч с ним не пошла. Бекхэм следил за игрой вместе с друзьями. Рядом с футболистом сидел Дэйв Гарднер, помолвленный с актрисой Лив Тайлер, он в перерыве на чирлидерш не отвлекался, а вместо этого проводил много времени, читая что-то в телефоне, передает Dailymail.