Дэвид Бекхэм на баскетбольном матче засмотрелся на чирлидерш

Футболиста Дэвида Бекхэма заметили на баскетбольном матче «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» в Лос-Анджелесе, где он провел всю игру, наблюдая за чирлидершами. Спортсмен занял VIP-места, и оказался в окружении полураздетых девушек из команд поддержки, которые определенно привлекли его внимание.
Бекхэм внимательно наблюдал за игрой Леброна Джеймса во время матча, а в перерывах любовался чирлидершами, что засняли фотографы. Девушки в крошечных фиолетовых шортах и топах пробегали мимо спортсмена много раз и в какие-то моменты просто останавливались постоять возле него.
Супруга футболиста, с которой он в браке уже почти 20 лет, на матч с ним не пошла. Бекхэм следил за игрой вместе с друзьями. Рядом с футболистом сидел Дэйв Гарднер, помолвленный с актрисой Лив Тайлер, он в перерыве на чирлидерш не отвлекался, а вместо этого проводил много времени, читая что-то в телефоне, передает Dailymail.
David Beckham steals a cheeky glimpse at scantily-dressed cheerleader https://t.co/FvWMPoDm8n pic.twitter.com/8j0D1njvZ2
— Siglov Freudivan (@DerangedRadio) 28 февраля 2019 г.