«Какие стильные»: Лариса Гузеева и Алика Смехова вывели в свет своих взрослых детей

Накануне в кинотеатре «Иллюзион» в Москве состоялась премьера фильма Сергея Ливнева «Ван Гоги». По сюжету картины, отец — прославленный дирижер и сын — талантливый, но неизвестный художник, много лет враждуют. Они стараются не видеться без особой надобности, но в какой-то момент им приходится пройти непростой путь примирения. Насладиться работой режиссера пришло много знаменитостей. Даже его бывшая супруга Алика Смехова наведалась в кинотеатр, чтобы его поддержать.

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Актриса была облачена в джинсы, блузку и пиджак. Она с удовольствием сфотографировалась с Ливневым. «Мы сохранили тёплые дружеские отношения, хоть и развелись в начале 90-х, но никогда не теряли друг друга из виду», — призналась Смехова. Она также отметила, что именно благодаря этому режиссеру полюбила кино и стала актрисой. С собой на премьеру она привела своего 18-летнего сына Артема, который был облачен в стильные клетчатые штаны, черную футболку и пиджак в мелкую клетку.

Однако самой модной в тот вечер по мнению многих была Лариса Гузеева. Она примерила черное платье и пальто с принтом в виде бутонов цветов. Телеведущая также пришла не одна, а со своей дочкой Ольгой. Девушка тоже предпочла одежду темных тонов, которую дополнила шляпкой с полями. Две артистки сделали фото на память со своими наследниками. «С Аликой родили этих детей с разницей в неделю», — отметила Лариса.

Поклонники пришли в восторг от кадра. Одни заверили, что у Смеховой и Гузеевой очень красивые дети, а другие отметили их утонченный вкус в одежде. «Вы очень красивые с детьми.. Лариса, пальто изумительное!», «Красивые дети, прекрасных мам!», «Какие стильные», — отозвались подписчики. Напомним, что фильм Ливнева выйдет в широкий прокат с 7 марта.