«А весна — это Алла»: Киркоров в студии шоу «Сегодня вечером» запечатлел на камеру Галкина и Пугачеву

В своем микроблоге поп-король сцены, экс-супруг Аллы Пугачевой — Филипп Киркоров поделился первыми кадрами со съемочной площадки программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Этот эфир, ради которого исполнитель «сорвался с гастролей» на Дальнем Востоке — был посвящен 70-летию Примадонны отечественного шоу-бизнеса.

«Ну вот и secret mission, которая сорвала меня с гастролей по Дальнему Востоку всего на один день», — отметил Киркоров, который не смог пропустить съемки передачи о Пугачевой. Даже после развода экс-супруги поддерживают теплые дружеские отношения. Филипп Бедросович часто делится снимками с дочерью певицы — Кристиной Орбакайте. Да и свою дочку Аллу-Викторию поп-король назвал в честь самых дорогих ему женщин — бывшей жены Аллы Пугачевой и своей покойной мамы — Виктории Марковны.

«Настроение — Весна!! А весна — это Алла!!! Отсняли на Первом канале потрясающую программу «Сегодня вечером» у Максима Галкина», — именно такой подписью сопроводил свой пост в микроблоге певец.

В студии «Сегодня вечером» исполнитель запечатлел на камеру сидящих за большим овальным столом соведущего Юлии Меньшовой — Максима Галкина и саму Примадонну. Супруги помахали Филиппу Киркорову, который снимал ролик для своих поклонников. Для выхода в свет певица выбрала кожаный берет, черный топ и алый жакет. Образ певицы дополнили солнцезащитные очки.