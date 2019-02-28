НОВОСТИ

«А весна — это Алла»: Киркоров в студии шоу «Сегодня вечером» запечатлел на камеру Галкина и Пугачеву

В кадре Алла Борисовна вместе со своим супругом - телеведущим Максимом Галкиным помахала снимавшему видеоролик Филиппу Киркорову.

«А весна — это Алла»: Киркоров в студии шоу «Сегодня вечером» запечатлел на камеру Галкина и Пугачеву
Алла Пугачева (Фото: Globallookpress.com)

В своем микроблоге поп-король сцены, экс-супруг Аллы Пугачевой — Филипп Киркоров поделился первыми кадрами со съемочной площадки программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Этот эфир, ради которого исполнитель «сорвался с гастролей» на Дальнем Востоке — был посвящен 70-летию Примадонны отечественного шоу-бизнеса.

«Ну вот и secret mission, которая сорвала меня с гастролей по Дальнему Востоку всего на один день», — отметил Киркоров, который не смог пропустить съемки передачи о Пугачевой. Даже после развода экс-супруги поддерживают теплые дружеские отношения. Филипп Бедросович часто делится снимками с дочерью певицы — Кристиной Орбакайте. Да и свою дочку Аллу-Викторию поп-король назвал в честь самых дорогих ему женщин — бывшей жены Аллы Пугачевой и своей покойной мамы — Виктории Марковны.

«Настроение — Весна!! А весна — это Алла!!! Отсняли на Первом канале потрясающую программу «Сегодня вечером» у Максима Галкина», — именно такой подписью сопроводил свой пост в микроблоге певец.

В студии «Сегодня вечером» исполнитель запечатлел на камеру сидящих за большим овальным столом соведущего Юлии Меньшовой — Максима Галкина и саму Примадонну. Супруги помахали Филиппу Киркорову, который снимал ролик для своих поклонников. Для выхода в свет певица выбрала кожаный берет, черный топ и алый жакет. Образ певицы дополнили солнцезащитные очки.

Вам может быть интересно:

Киркоров «сорвался с гастролей» ради того, чтобы попасть на съемки шоу с Пугачевой «Алла с Лизой музыкально баловались»: Пугачева сочинила для пятилетней дочки песенку Игорь Верник, как и Пугачева, не смог пропустить праздничный вечер Ирины Муравьевой

Тэги:

Алла ПугачеваМаксим ГалкинФилипп Киркоров

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«А весна — это Алла»: Киркоров в студии шоу «Сегодня вечером» запечатлел на камеру Галкина и Пугачеву
Интересно?
Поделись с друзьями: