Гоша Куценко потребовал от старшей дочери внуков

Несколько дней ¬назад старшая дочь Гоши Куценко и Марии Порошиной Полине исполнилось 24 года. На своей странице в социальной сети Instagram тепло поздравил именинницу и показал своим подписчикам несколько совместных снимков с дочерью, сделанных в разные годы.

В комментарии к фотографиям артист признался в любви к Полине, ее душе и таланту. Как отмечает Гоша Куценко, дочь для него является самой крепкой связью с миром, прошлым и настоящим.

«Ты владеешь моим сердцем полновластно!» — признался актер.

А затем Гоша обратился к Полине с вполне ожидаемой для любящего отца просьбой – превратить его в дедушку. «Верю, надеюсь, жду!» — пишет Куценко. Отметил сердечками и смайликами артист и маму Поли, свою бывшую супругу Марию Порошину, ведь несмотря на давнее расставание, звезды сумели сохранить теплые отношения друг с другом.