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Иосифа Пригожина возмутило потребительское отношение к себе со стороны сына Дмитрия

По мнению продюсера, дочь и сын от первого брака оказались заложниками прошлых отношений со своей первой женой Еленой.

Иосифа Пригожина возмутило потребительское отношение к себе со стороны сына Дмитрия
Иосиф Пригожин/Фото: globallook

Как известно, сейчас известный российский продюсер Иосиф Пригожин счастливо женат в третьем браке с Валерией и очень дружен с детьми певицы. Но вот наладить отношения со своими детьми от первого — Дмитрием и Данаей — продюсеру после развода с их матерью Еленой не удается до сих пор.

Недавно с Пригожиным произошел случай, который сильно возмутил его. С продюсером связался нынешний супруг его первой жены и попросил о встрече для обсуждениях некоего бизнес-проекта. Иосиф категорически отказался вести какие-либо дела с этим человеком, который практически разорил его детей. Ведь, уходя, Пригожин оставил им квартиры, апартаменты в 160 «квадратов». Все имущество мужчина продал и перевез семью в Ставрополь.

Последовавшему после этого звонку сына, как признается продюсер, он сильно обрадовался – подумал, может Дмитрий, не выходивший на связь с отцом три года, соскучился. На предложение встретиться Пригожин пригласил сына к себе домой, чтобы поговорить по душам.

На это Дмитрий заявил, что возьмет с собой отчима для обсуждения бизнеса, потому что без него не сможет объяснить бизнес-план. Пригожин, конечно, задело такое потребительское отношение сына. И все же, продюсер отмечает, что дети попросту стали заложниками отношений с Еленой.

«В итоге вынесли все разногласия на публику. В нашей стране, что, разводов не бывает? Да, постоянно. Но зачем выносить сор из избы? Ведь с бывшей женой Леной я тоже пытался решить все миром. Даже на день рождения ей машину подарил. Сын купил два автомобиля. Квартиры оставил. Но чем я заслужил такое отношение?» — негодует Пригожин в интервью изданию StarHit.

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Иосифа Пригожина возмутило потребительское отношение к себе со стороны сына Дмитрия
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