Роман со Стояновым, алкоголизм и потеря близких: Догилева рассказала о своей личной жизни

За прошедшие годы судьба не раз тяжело била по актрисе.

О творческих работах известной актрисы Татьяны Догилевой поклонники ее таланта знают многое. Звезда и сама охотно рассказывает о своих работах. Но вот личная жизнь – тема практически закрытая. Только недавно звезда поделилась некоторыми подробностями из своего прошлого.

В юности Татьяна Догилева исполнила свою заветную детскую мечту стать актрисой, поступив в ГИТИС. Она с большим увлечением училась мастерству у тех, кого всегда считала своими кумирами. Тогда же пришла и первая любовь. Возлюбленным молоденькой студентки оказался ее однокурсник Юрий Стоянов.

Страсть закружила Догилеву настолько, что учеба отошла на второй план. Но мириться с этим амбициозная Татьян не стала. Объяснив Стоянову, что ради учебы их любовь надо отложить, она разорвала с ним отношения. Юрий довольно долго страдал из-за разрыва, но потом неожиданно женился.

Вскоре и сама Догилева пошла под венец с осветителем Александром, с которым он познакомилась на съемках фильма «Безбилетная пассажирка». Но брак продлился всего три месяца. После это были долгие, непростые отношения с писателем Михаилом Мишиным. Женатый писатель то уходил, то возвращался, но в итоге они все-таки поженились. В 37 лет актриса родила дочь Катю, пишет StarHit.

Как раз в этот момент страна переживала потрясения, и профессия актера оказалась невостребованной. Догилева сосредоточилась на воспитании ребенка. Но в начале нулевых на актрису обрушивается целый вал трагических потрясений: сначала умирает отец, потом мама и брат.

Тогда, как отмечет звезда, она искала утешение в бутылке и могла уйти в запой. Алкоголь спровоцировал развитие депрессии, из которой она выбиралась уже в психиатрической клинике. Пробыв в трезвости два года, после очередного дня рождения актриса снова «сорвалась». Затем снов была больница. А брак с известным сатириком распался в 2008 году.

«Все позади, я не люблю вспоминать об этом», — говорит она теперь.

Но оправившись от одной напасти, на Татьяну Догилеву обрушилась новая – 13-летняя дочь Катя страдала анорексией, ее вес снизился до 40 кг. Так актриса билась за здоровье дочери два страшных года. Сначала Катя никого не хотела слушать, но потом сама попросила о помощи. После месячной госпитализации девочка пошла на поправку.

Теперь Катя, попробовав свои силы в американских театрах, вернулась на родину и живет с мамой, пишет «Собеседник».