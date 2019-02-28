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В Сети появилось видео, подтверждающее, что Меган Маркл ждет девочку

Еще больше убедил в этом фанатов британской короны хэштег в соцсетях одного из гостей праздника - #girl.

В Сети появилось видео, подтверждающее, что Меган Маркл ждет девочку
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Как только стало известно, что супруга британского принца Гарри ждет ребенка, поклонники венценосной четы начали гадать, кто же родится в семье герцога и герцогини Сассекской. При этом, сама Меган Маркл признавалась, что мечтает о дочке. И, похоже, ее места сбудется.

В социальной сети Instagram начали появляться снимки и ролики с нью-йоркской вечеринки Baby Shower герцогини Сассекской. Помещения и угощения на празднике были оформлены в розовый и салатовый цвета, так что все увидевшие снимки и ролики окончательно убедились в том, что Меган Маркл ждет девочку. Еще больше уверенности в этом у пользователей появилось после того, как один из гостей праздника поставил более, чем красноречивый хэштег — #girl (девочка).

Напомним, эта поездка Меган Маркл наделала в прессе много шума и в очередной раз привлекла внимание фанатов британской короны во всем мире. Полет туда и обратно обошелся герцогине почти в 250 тысяч долларов, а плата за проживание в отеле составила 75 тысяч долларов.

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вечеринка в Нью-ЙоркеМеган Маркл и принц Гаррирождение ребенка

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В Сети появилось видео, подтверждающее, что Меган Маркл ждет девочку
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