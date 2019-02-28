В сериале «Гадалка» Михаил Пореченков снялся вместе со своим сыном Владимиром

Как известно, двое из пяти детей актера Михаила Пореченкова пошли по стопам отца, связав свою судьбу театром и кино. Дочь Варя после окончания Школы-студии МХАТ занимается продюсированием, а вот старший сын Владимир, отучившись в знаменитой «щепке» теперь служит в одном театре со своим отцом – МХТ.

Поэтому общаются отец и сын очень часто, особенно на работе. Причем, не только в театре. Не так давно Михаилу и Владимиру довелось сняться вместе в сериале «Гадалка», он сейчас идет по Первому каналу. Пореченкову-младшему досталась роль руководителя предприятия по производству пластиковых окон.

Михаил же в интервью «Теленеделе» отмечает, что и на сцене театра ему с Владимиром работать комфортно. Отец подчеркивает, что сын набирается профессионализма самостоятельно, без его наставлений, ведь и сам Пореченков-старший постоянно учится.