Организаторы «Евровидения» сожалеют об отказе Украины от участия в конкурсе

Они выразили надежду, что увидят исполнителя от этой страны в конкурсе 2020 года.

Европейский вещательный союз, который проводит музыкальный конкурс «Евровидение», сожалеет об решении Украины совсем оказаться от участия в популярном конкурсе в этом году. Такое заявление представители союза опубликовали на своем сайте. В сообщении утверждается, что в дальнейшем организаторы песенного фестиваля не станут поднимать вопрос участия этой страны в конкурсе. Но все же ждут представителя незалежной уже в следующем году.

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Излишняя политизированность украинского отбора на конкурс привела к тому, что от поездки в Тель-Авив один за другим отказались обладатели первых трех мест в национальном отборочном конкурсе. После этого организаторы отказались и вовсе участвовать в «Евровидении».

Напомним, главная претензия к победительнице национального отбора на Украине стали ее выступления в России.