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«Нам всегда было, чем заняться»: начало романа Зудиной и Табакова обошлось без посиделок на лавочках и поцелуев у подъезда

Актриса призналась, что отношения со знаменитым артистом у нее завязались еще в ее студенческие годы.

«Нам всегда было, чем заняться»: начало романа Зудиной и Табакова обошлось без посиделок на лавочках и поцелуев у подъезда
Олег Табаков и Марина Зудина / фото: globallook.com

Не выставляемые на публику и не тиражируемые в СМИ отношения знаменитого актера Олега Табакова и Марины Зудиной всегда вызывали интерес у поклонников. Критики в очередной раз напоминали общественности о слишком большой разнице в возрасте между влюбленными, а также о предыдущей супруге звезды, которую он оставил ради юной актрисы.

По прошествии многих лет, после ухода из жизни Олега Павловича, Зудина в программе «Наши люди», посвященной фильму «Валентин и Валентина», рассказала, наконец, как развивался их роман. Отношения, по словам актрисы, разгорелись еще тогда, когда Марина была студенткой театрального вуза, а Табаков – ее преподавателем. Отношения были очень страстными и чувственными. Пара лишь изредка прогуливалась по паркам, предпочитая большую часть времени проводить наедине. Не было в иж жизни посиделок на лавочках и поцелуев у подъезда.

«Мы всегда знали, что нам хочется делать, и нам всегда было чем заняться», — подчеркнула артистка.
По воспоминаниям актрисы, в тот период мам не спрашивала ее, с кем встречает Марина. И, как утверждает актриса, правильно сделала. Если бы она начала задавать вопросы, мог разгореться большой скандал, и жизнь Марины сложилась бы по-другому. Свой развод с Людмилой Крыловой Табаков оформил только в 1994 году и чуть позже сделал предложение Зудиной. Вскоре у супругов родились дети.

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Тэги:

актерская семьяактрисадетизвездный романМарина ЗудинаОлег Табаков

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«Нам всегда было, чем заняться»: начало романа Зудиной и Табакова обошлось без посиделок на лавочках и поцелуев у подъезда
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