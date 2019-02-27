Сергей Шнуров сыграет в опере в «Зарядье»

Московский концертный зал «Зарядье» покажет оперу Гектора Берлиоза «Бенвенуто Челлини», главную роль в которой исполнит лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. По сюжету постановки Бенвенуто Челлини приглашает Папа Римский для создания статуи Персея.

«Мариинский театр привезет «Летучего голландца» Рихарда Вагнера и оперу Гектора Берлиоза «Бенвенуто Челлини» с Сергеем Шнуровым, который уже успешно выступал на сцене Мариинского театра», — рассказала директор «Зарядья» Ольга Жукова ТАСС.

Опера «Бенвенуто Челлини» проходит в Мариинском театре с 2017 года под руководством Василия Бархатова, который решил подойти нестандартно к постановке и пригласил на главную роль Сергея Шнурова. Артист играет в постановке со дня премьеры, исполняя оперные арии.