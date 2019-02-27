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Семен Слепаков вспомнил роль Евгения Цыганова в неформатном сериале

Артист работал над шоу «Озабоченные» и сожалеет, что «отпугнул народ».

Семен Слепаков вспомнил роль Евгения Цыганова в неформатном сериале
Семен Слепаков. фото: globallook

Семен Слепаков решил вспомнить, как работал над юмористическим сериалом «Озабоченные» в 2015 году. В своём Instagram он восхищался коллегами — писательницей Ириной Денежкиной и режиссёром Борисом Хлебниковым, который позже выпустил фильм «Аритмия».

По словам Слепакова, сериал прошёл «не очень заметно» по разным причинам: жесткие шутки, неподходящий формат для канала ТНТ или просто название «отпугнули народ». Артист написал, что сериал может и не стал популярным, но получился смешным и интересным.

«Особенно хочется отметить большую и серьезную работу в сериале Евгения Цыганова. Считаю, что это — его самая глубокая и пронзительная роль», — заметил Слепаков в Instagram. Артист обрадовал поклонников – сериал теперь доступен на «ТНТ-ПРЕМЬЕР». Подписчики отметили, что многим из них сериал понравился, и они были бы рады его пересмотреть.

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Тэги:

«Озабоченные»Евгений ЦыгановСемен СлепаковТНТ-ПРЕМЬЕР

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Семен Слепаков вспомнил роль Евгения Цыганова в неформатном сериале
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