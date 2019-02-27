НОВОСТИ

Ольга Серябкина записала новую песню

Название композиции пока не сообщается.

Ольга Серябкина записала новую песню
Ольга Серябкина / Global Look Press

Ушедшая в сольное плавание экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина поделилась чувственной фотографией на своей странице в Instagram и рассказала своим подписчикам, что она только что записала новую песню.

«Ты спросишь меня, что я люблю больше — сутками зависать на студии. И если не дочитаешь, то не узнаешь, что я только что записала новый трек…», — подписала снимок певица.

Пока что ни название композиции, ни предполагаемую дату ее релиза Серябкина не сообщила.

Большинство поклонников оценили снимок певицы и написали, что ждут выхода ее новой песни.

«Очень красивая», «Какая же она красотка», «Обалденная)))», «Дочитала, ждём новый трек», «Круто. Полагаю, что он будет в твоём альбоме. Ждём», «Когда наконец релиз???», — отметили подписчики в комментариях.

Вам может быть интересно:

Ольга Серябкина намерена подать в суд за клевету после публикации «списка эскортниц» Ольгу Серябкину заподозрили в оказании эскорт-услуг

Тэги:

новая песняОльга Серябкина

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ольга Серябкина записала новую песню
Интересно?
Поделись с друзьями: