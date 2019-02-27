Ольга Серябкина записала новую песню

Ушедшая в сольное плавание экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина поделилась чувственной фотографией на своей странице в Instagram и рассказала своим подписчикам, что она только что записала новую песню.

«Ты спросишь меня, что я люблю больше — сутками зависать на студии. И если не дочитаешь, то не узнаешь, что я только что записала новый трек…», — подписала снимок певица.

Пока что ни название композиции, ни предполагаемую дату ее релиза Серябкина не сообщила.

Большинство поклонников оценили снимок певицы и написали, что ждут выхода ее новой песни.

«Очень красивая», «Какая же она красотка», «Обалденная)))», «Дочитала, ждём новый трек», «Круто. Полагаю, что он будет в твоём альбоме. Ждём», «Когда наконец релиз???», — отметили подписчики в комментариях.