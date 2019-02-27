НОВОСТИ

Леонардо ДиКаприо призвал освободить косаток из Приморья

Дмитрий Песков пообещал помочь животным, которые находятся в «китовой тюрьме» с лета 2018 года и могут просто не выжить.

Леонардо ДиКаприо призвал освободить косаток из Приморья
Леонардо ДиКаприо. фото: globallook

Леонардо ДиКаприо – известный защитник дикой природы, который всё свободное от актёрской карьеры время посвящает защите окружающей среды. Социальные сети стали для актёра площадками, где он делится с миллионами подписчиков экологическими проблемами. Недавно ДиКаприо в Twitter попросил поклонников подписать петицию по спасению косаток и белуг, которые находятся в «китовой тюрьме» в Приморье.

В петиции говорится, что животные содержатся в тесных клетках и это является угрозой для жизни более ста животных. Сайт Change.org Canada призывает российские власти освободить морских обитателей. На момент написания новости петицию подписали почти 900.000 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал разобраться в ситуации. «Надеемся, что в самое сжатое время проблема косаток будет решена и они будут выпущены на свободу», — передают слова политика РБК.

Вам может быть интересно:

Леонардо Ди Каприо сыграет маньяка с 24-мя личностями Леонардо Ди Каприо продает дом в Лос-Анджелесе за 1,7 миллиона долларов Леонардо Ди Каприо готовится покинуть ряды холостяков, женившись на юной модели

Тэги:

Дмитрий Песковзащита животныхЛеонардо Дикаприопетицияэкология

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Леонардо ДиКаприо призвал освободить косаток из Приморья
Интересно?
Поделись с друзьями: