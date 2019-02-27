Леонардо ДиКаприо призвал освободить косаток из Приморья

Дмитрий Песков пообещал помочь животным, которые находятся в «китовой тюрьме» с лета 2018 года и могут просто не выжить.

Леонардо ДиКаприо – известный защитник дикой природы, который всё свободное от актёрской карьеры время посвящает защите окружающей среды. Социальные сети стали для актёра площадками, где он делится с миллионами подписчиков экологическими проблемами. Недавно ДиКаприо в Twitter попросил поклонников подписать петицию по спасению косаток и белуг, которые находятся в «китовой тюрьме» в Приморье.

Please sign this petition and join me in speaking out against the inhumane capture of orcas and belugas in Russia. https://t.co/OED9zJ9fnz — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) February 26, 2019

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В петиции говорится, что животные содержатся в тесных клетках и это является угрозой для жизни более ста животных. Сайт Change.org Canada призывает российские власти освободить морских обитателей. На момент написания новости петицию подписали почти 900.000 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал разобраться в ситуации. «Надеемся, что в самое сжатое время проблема косаток будет решена и они будут выпущены на свободу», — передают слова политика РБК.