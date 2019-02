Леонардо ДиКаприо призвал освободить косаток из Приморья

Леонардо ДиКаприо – известный защитник дикой природы, который всё свободное от актёрской карьеры время посвящает защите окружающей среды. Социальные сети стали для актёра площадками, где он делится с миллионами подписчиков экологическими проблемами. Недавно ДиКаприо в Twitter попросил поклонников подписать петицию по спасению косаток и белуг, которые находятся в «китовой тюрьме» в Приморье.

Please sign this petition and join me in speaking out against the inhumane capture of orcas and belugas in Russia. https://t.co/OED9zJ9fnz

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) February 26, 2019