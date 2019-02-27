Сын Анфисы Чеховой помог ей поставить пиявок за уши

Анфиса Чехова всерьез решила заняться своим здоровьем. Совсем недавно она вернулась из детокс-клиники в Карелии, где у нее впервые появился естественный румянец, а теперь телеведущая рассказывает, что врач ставит ей пиявки за уши. Причем помогает ему в этом сын Чеховой Соломон.

«Знаете, чем мы с Соломоном сейчас занимаемся? Ставим мне пиявочки. Вернее, ставит врач, а Солик активно ему помогает», — написала телеведущая на своей странице в Instagram.

Анфиса призналась, что обожает ставить пиявок за уши, а также рассказала подписчикам, что эта процедура была весьма популярна у девушек в прошлые века. По ее словам, красавицы за несколько недель до бала обязательно ставили себе пиявок за уши, чтобы придать лицу здоровый румянец, снять отеки и насытить кожу кислородом.

Телеведущая также поделилась в Instagram видео с тем, как ее сын играет с пиявками, и предупредила, что оно не для слабонервных.