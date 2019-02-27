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Экс-участник шоу «Дом-2» Габриэль Альварес избил мать гитарой

В результате у 64-летней женщины оказалась сломана рука.

Экс-участник шоу «Дом-2» Габриэль Альварес избил мать гитарой
Габриэль Альварес. фото: instagram.com/gabriel_diaz_alvarez/

Бывший участник «Дома-2» Габриэль Диас-Альварес поругался с матерью Ириной Николаевной, и после ссоры начал бить 64-летнюю женщину гитарой. В результате у Ирины Николаевны была сломана рука, но от госпитализации она отказалась.

Конфликт произошёл на почве того, что Габриэль Альварес не хотел искать работу. Долгие годы он жил на деньги матери, затем поучаствовал в «Доме-2», а позже покинул проект. На вопросы Ирины Николаевны о том, когда Габриэль начнёт приносить деньги в дом, он отвечал, что ему это не нужно, ведь теперь он звезда телевидения.

Как сообщает Mash, до участия в «Доме-2» Габриэль Диас-Альварес состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Один раз «знаменитость» заставили лежать в ПНД, а после выписки мужчина пристрастился к алкоголю.

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Экс-участник шоу «Дом-2» Габриэль Альварес избил мать гитарой
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