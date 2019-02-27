Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что пыталась украсть знаменитый трон

К сожалению для актрисы, металлическая конструкция не поместилась в автомобиль.

Звезда сериала HBO «Игра престолов» Эмилия Кларк, играющая роль Дейенерис Таргариен, призналась, что пыталась совершить кражу во время съемок проекта.

Объектом ее желаний стал знаменитый Железный трон короля — именно его актриса хотела оставить себе на память. Однако, к ее сожалению, гигантская металлическая конструкция не поместилась в багажник ее автомобиля.

«Я пыталась толкать его, чтобы уместить в машину, однако он оказался слишком габаритным. Что уж тут поделать?», — приводит слова Кларк издание Metro.

Напомним, что выход первых серий финального сезона «Игры престолов» запланирован на апрель 2019 года.

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