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Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что пыталась украсть знаменитый трон

К сожалению для актрисы, металлическая конструкция не поместилась в автомобиль.

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что пыталась украсть знаменитый трон
Кадр из сериала "Игра престолов" / Helen Sloan, HBO

Звезда сериала HBO «Игра престолов» Эмилия Кларк, играющая роль Дейенерис Таргариен, призналась, что пыталась совершить кражу во время съемок проекта.

Объектом ее желаний стал знаменитый Железный трон короля — именно его актриса хотела оставить себе на память. Однако, к ее сожалению, гигантская металлическая конструкция не поместилась в багажник ее автомобиля.

«Я пыталась толкать его, чтобы уместить в машину, однако он оказался слишком габаритным. Что уж тут поделать?», — приводит слова Кларк издание Metro.

Напомним, что выход первых серий финального сезона «Игры престолов» запланирован на апрель 2019 года.

Ранее мы писали, что актриса Лина Хиди случайно проговорилась о финале знаменитой саги. По ее словам, конец истории будет «сладко-горьким».

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"Игра Престолов - 8"кражасериал «Игра престолов»

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Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что пыталась украсть знаменитый трон
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