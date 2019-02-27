Майли Сайрус приклеила бороду, чтобы скрыться от фанатов

Майли Сайрус пригласили в качестве судьи нового сезона передачи «Королевские гонки Ру Пола». Чтобы никто не узнал её, певица попросила загримировать её под мужчину. Майли с бородой и в очках прошлась по съёмочной площадке перед началом шоу.

больше по теме Майли Сайрус снялась в откровенной фотосессии для журнала Vanity Fair Певица также поделилась своим мнением об отношениях.

Майли Сайрус представилась как Барри Джонсон, он же «Би Джей», а также вспомнила о своём прошлом в сериале «Ханна Монтана», где ей пришлось играть суперзвезду, которая пряталась от поклонников с помощью парика и жила обычной жизнью. Певица начинает привыкать к растительности на лице и даже попробовала её побрить.

Актрисе так понравилась борода, что теперь она не хочет с ней расставаться и продолжает публиковать новые фото в Instagram. Подписчики остались в восторге и пытаются выяснить, на кого похожа певица: «Дядя Майли», «Ты удивительно красива с бородой», «Она похожа на Джареда Лето», «Выглядит как Джастин Бибер».