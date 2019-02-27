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Ирину Шейк травили из-за внешности в школе

Одноклассники и бывший работодатель негативно отзываются о модели.

Ирину Шейк травили из-за внешности в школе
Ирина Шейк. фото: globallook

Ирина Шейк – всемирно известная модель, которая не раз становилась лицом модных брендов Givenchy и Lacoste, подруга Донателлы Версаче, с которой она часто публикует снимки в своем Instagram, и мать ребенка от Брэдли Купера. Долгий путь к карьерным вершинам Ирина начала в городе Еманжелинске Челябинской области, где о ней не любят вспоминать.

Пользовательница Twitter Светлана Чалова под ником «цветочек» показала все, что знает о прошлом Ирины Шейк. Ее знакомая рассказывала, что в школе модель травили из-за одежды и обзывали «обезьяной», а затем добавила, что «Ира зазналась, конечно, ни разу с одноклассниками не встретилась».

После того как несколько лет назад Ирину Шейк номинировали на челябинскую премию «Светлое прошлое», жители области посчитали всемирно известную модель недостойной претенденткой. В студенческие годы Ирина работала в модельном агентстве «Светлана», и в интервью директор Светлана Клименко негативно отзывалась о Шейк. «Я недавно перебирала документы, нашла ее первую фотографию, какой она была, когда только приехала из Еманжелинска. Когда она меня доведет, я ее опубликую».

В комментариях пользователи Twitter остроумно поддержали модель: «Сходить с мужем на вручение премии Оскар? А может, лучше на встречу одноклассников в Еманжелинск?», «А что, пришла бы с Брэдли Купером, сказала всем: «Выкусите!» – развернулась и ушла», «Ей в принципе можно ничего не говорить, и остальные всё равно выкусят».

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Ирина ШейкИрина Шейк и Брэдли Купершкольные годы

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Ирину Шейк травили из-за внешности в школе
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