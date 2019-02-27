Джанабаева приступила к работе после праздников и опубликовала селфи без макияжа

Февраль был богат на семейные торжества и дни рождения, рассказала певица.

Альбина Джанабаева рассказала своим подписчикам в Instagram о том, что февраль был богат на семейные праздники и дни рождения, но теперь пришло время приступить к рабочим будням.

«К среде череда наших февральских семейных праздников и дней рождений завершилась. Пора и делом заняться)! Сегодня большой съемочный день!» — подписала снимок певица, на котором она предстала практически без макияжа.

Большинство поклонников оценили естественную красоту любимой артистки и осыпали ее комплиментами.

«Как же здорово, что вы естественная! Нос свой, губы свои… Это такая редкость сейчас! И это в цене!», «Естественная красотка!», «Не узнать!», «Красивая и естественная!!!», «Красавица вы», — отметили подписчики в комментариях.