В шоу «Песни» на ТНТ выступит девушка с редким заболеванием

Karina Evn полностью лишилась волос из-за алопеции, но это не помешало ей выйти на сцену.

Новый сезон шоу «Песни» на ТНТ 2 марта покажет необычную участницу проекта. Тимати и Баста оценят вокальные способности 21-летней Карины, которая страдает редким заболеванием – «тотальной алопецией».

Из-за диагноза девушка лишилась волос, замкнулась в себе и не хотела выходить из дома. Принять заболевание певице помогли не только близкие, но и музыка – девушка начала выкладывать в соцсетях каверы на любимые песни под псевдонимом Karina Evn.

Певице было непросто – из-за болезни ей приходилось носить парик и красить брови, от чего на девушку сыпались негативные комментарии. Тогда Карина решила не скрывать свою проблему и прямо заявила в Сети о своем заболевании. Девушка встретила поддержку – пользователи рассказывали в комментариях о своем опыте борьбы с алопецией. Karina Evn впервые выступит на сцене, где исполнит песню «Иди со мной», слова и музыку которой она сочинила сама. Увидеть Карину можно в проекте «Песни» на ТНТ каждую субботу в 20:00, сообщает пресс-служба телеканала.