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Николай Фоменко не удержался и поцеловал в щечку Юлию Савичеву

Артисты встретились в гримерке и решили снять забавное видео.

Николай Фоменко не удержался и поцеловал в щечку Юлию Савичеву
Юлия Савичева. фото: globallook.com

Два года назад Юлия Савичева родила первенца. Теперь певица со своим мужем Александром Аршиновым воспитывает дочку Анну. Когда малышка только появилась на свет, артистка взяла небольшую паузу в карьере, чтобы насладиться материнством. Теперь же певица активно выступает и снимается с различных шоу. На днях она заинтриговала поклонников, сняв видео в гримерке. В кадре рядом с ней стоит Николай Фоменко.

Певец и актер был в образе, так как на нем был светлый парик. Он наклонился к камере и произнес: «Хочу сказать, начал ухаживать за потрясающей девочкой. Надеюсь, у нас все сложится с ней». После этого Фоменко поцеловал Юлию в щеку и ушел. «Как-то так! Николай, вы жжете», — написала в комментариях певица. Поклонники были удивлены таким проявлением чувств со стороны актера. Однако они догадались, что он просто дурачился.

«Вау! Фоменко в ударе!», «Класс! Прикольные! Удачных съемок!», «Компромат, однако! Ваш муж еще не отметился в комментах?» — отозвались подписчики в соцсети. Пока Савичева оставила в секрете название проекта, в котором задействована. Напомним, что певица уже почти пять лет состоит в браке со своим избранником Аршиновым. А Фоменко счастлив со своей четвертой женой Натальей Кутобаевой, которая в 2009 году подарила ему сына Василия.

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Николай Фоменко не удержался и поцеловал в щечку Юлию Савичеву
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