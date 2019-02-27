Николай Фоменко не удержался и поцеловал в щечку Юлию Савичеву
Артисты встретились в гримерке и решили снять забавное видео.
Два года назад Юлия Савичева родила первенца. Теперь певица со своим мужем Александром Аршиновым воспитывает дочку Анну. Когда малышка только появилась на свет, артистка взяла небольшую паузу в карьере, чтобы насладиться материнством. Теперь же певица активно выступает и снимается с различных шоу. На днях она заинтриговала поклонников, сняв видео в гримерке. В кадре рядом с ней стоит Николай Фоменко.
Певец и актер был в образе, так как на нем был светлый парик. Он наклонился к камере и произнес: «Хочу сказать, начал ухаживать за потрясающей девочкой. Надеюсь, у нас все сложится с ней». После этого Фоменко поцеловал Юлию в щеку и ушел. «Как-то так! Николай, вы жжете», — написала в комментариях певица. Поклонники были удивлены таким проявлением чувств со стороны актера. Однако они догадались, что он просто дурачился.
«Вау! Фоменко в ударе!», «Класс! Прикольные! Удачных съемок!», «Компромат, однако! Ваш муж еще не отметился в комментах?» — отозвались подписчики в соцсети. Пока Савичева оставила в секрете название проекта, в котором задействована. Напомним, что певица уже почти пять лет состоит в браке со своим избранником Аршиновым. А Фоменко счастлив со своей четвертой женой Натальей Кутобаевой, которая в 2009 году подарила ему сына Василия.