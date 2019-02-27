Наталья Подольская поделилась трогательным снимком с сыном

Наталья Подольская не так часто делится с подписчиками в Instagram семейными фотографиями, но в этот раз певица решила сделать исключение, опубликовав в соцсети трогательный снимок с сыном Артемом.

Фотография была сделана в Музее техники Вадима Задорожного. На снимке Подольская вместе с Пресняковым сидят в ретроавтомобиле, а в это время сын Тёма целует маму в волосы.

«Мои любимые», — коротко подписала фотографию певица.

Поклонники пришли в восторг от милого снимка и поспешили сказать Наталье о том, какая у нее прекрасная семья.

«Приятно видеть счастливую семью, добра и всего самого хорошего!!!», «Сынок очень любит мамочку!!», «Так мило смотреть на счастливую и талантливую семейную пару!!!», «Красивая семья, счастья вам», «Молодцы ребята! Всегда и везде вместе!!! Счастья и крепкой любви Вашей семье!!» — отметили подписчики в комментариях.