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Девятилетняя дочь певицы МакSим занялась биатлоном

Наследница артистки уже давно проявляет интерес к разным видам спорта.

Девятилетняя дочь певицы МакSим занялась биатлоном
Певица Максим. фото: globallook.com

Несколько лет назад на пике популярности была певица MакSим. Она выпустила несколько хитов, которые сразу полюбились слушателям, затем девушка перестала выступать. Как недавно призналась сама артистка, паузу в карьере она сделала, чтобы посвятить себя дочерям. У нее подрастают девятилетняя Александра от первого мужа, звукорежиссера Алексея Луговцова, и четырехлетняя Мария от бизнесмена Антона Петрова.

В прошлом году Марина Абросимова (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) вновь вернулась к творчеству. Также она стала чаще показывать своих наследниц. Мария пока ходит в садик, а вот Саша не только учится в школе, но и увлекается спортом. Несколько месяцев назад девочка начала заниматься фехтованием, а теперь встала на лыжи и занялась биатлоном. На днях в соцсети певица опубликовала несколько снимков, где ее дочь запечатлена на лыжной трассе. «Новое поколение биатлонистов! Моя дочь», — написала Марина.

Поклонники восхитились наследницей артистки. Они уверены, что при желании она сможет стать профессиональной биатлонисткой. «Мамина гордость», «Как мне нравится этот вид спорта! Успехов Саше», «Саша невероятная красавица! И такая разносторонняя девочка», «Такая же активная, как ее мама», — прокомментировали пост подписчики. Сама Марина поддерживает любые начинания своей дочери. Поклонники отмечают, что она замечательная мама.

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Девятилетняя дочь певицы МакSим занялась биатлоном
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