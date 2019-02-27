Девятилетняя дочь певицы МакSим занялась биатлоном

Несколько лет назад на пике популярности была певица MакSим. Она выпустила несколько хитов, которые сразу полюбились слушателям, затем девушка перестала выступать. Как недавно призналась сама артистка, паузу в карьере она сделала, чтобы посвятить себя дочерям. У нее подрастают девятилетняя Александра от первого мужа, звукорежиссера Алексея Луговцова, и четырехлетняя Мария от бизнесмена Антона Петрова.

В прошлом году Марина Абросимова (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) вновь вернулась к творчеству. Также она стала чаще показывать своих наследниц. Мария пока ходит в садик, а вот Саша не только учится в школе, но и увлекается спортом. Несколько месяцев назад девочка начала заниматься фехтованием, а теперь встала на лыжи и занялась биатлоном. На днях в соцсети певица опубликовала несколько снимков, где ее дочь запечатлена на лыжной трассе. «Новое поколение биатлонистов! Моя дочь», — написала Марина.

Поклонники восхитились наследницей артистки. Они уверены, что при желании она сможет стать профессиональной биатлонисткой. «Мамина гордость», «Как мне нравится этот вид спорта! Успехов Саше», «Саша невероятная красавица! И такая разносторонняя девочка», «Такая же активная, как ее мама», — прокомментировали пост подписчики. Сама Марина поддерживает любые начинания своей дочери. Поклонники отмечают, что она замечательная мама.