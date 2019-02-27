Ингеборга Дапкунайте появилась обнаженной в клипе Бориса Гребенщикова

56-летняя актриса и телеведущая снялась в эротической сцене в ролике на песню «Темная, как ночь».

Музыкант Борис Гребенщиков решил снять клип на песню «Темная, как ночь» из альбома «Время N». Александр Цыпкин создал сценарий клипа, который больше напоминает короткий фильм. В своём Instagram-аккаунте писатель опубликовал тизер клипа и подписал его как «Каренина 2019», что намекает на переработку знаменитого романа Толстого.

В фильме-клипе сыграли Юлия Пересильд, Константин Хабенский, Матвей Лыков и Ингеборга Дапкунайте, которую больше всего показали в тизере. Актриса сыграла «честного журналиста», как она себя называет в ролике. Одна из сцен оказалась эротической – 56-летняя Дапкунайте снялась обнажённой на столе с мужчиной.

Instagram уже блокировал тизер из-за откровенной сцены. Сейчас ролик доступен в Instagram-аккаунте писателя. Александр Цыпкин обещает премьеру клипа 19 марта. «Оскар в студию!», «Интригует…», «Модненько так», — ответили подписчики сценариста.