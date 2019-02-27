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Ингеборга Дапкунайте появилась обнаженной в клипе Бориса Гребенщикова

56-летняя актриса и телеведущая снялась в эротической сцене в ролике на песню «Темная, как ночь».

Ингеборга Дапкунайте появилась обнаженной в клипе Бориса Гребенщикова
Ингеборга Дапкунайте. фото: globallook

Музыкант Борис Гребенщиков решил снять клип на песню «Темная, как ночь» из альбома «Время N». Александр Цыпкин создал сценарий клипа, который больше напоминает короткий фильм. В своём Instagram-аккаунте писатель опубликовал тизер клипа и подписал его как «Каренина 2019», что намекает на переработку знаменитого романа Толстого.

В фильме-клипе сыграли Юлия Пересильд, Константин Хабенский, Матвей Лыков и Ингеборга Дапкунайте, которую больше всего показали в тизере. Актриса сыграла «честного журналиста», как она себя называет в ролике. Одна из сцен оказалась эротической – 56-летняя Дапкунайте снялась обнажённой на столе с мужчиной.

Instagram уже блокировал тизер из-за откровенной сцены. Сейчас ролик доступен в Instagram-аккаунте писателя. Александр Цыпкин обещает премьеру клипа 19 марта. «Оскар в студию!», «Интригует…», «Модненько так», — ответили подписчики сценариста.

 

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Борис ГребенщиковИнгеборга ДапкунайтеКонстантин Хабенскийобнаженная съемкапремьера клипаЮлия Пересильд

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Ингеборга Дапкунайте появилась обнаженной в клипе Бориса Гребенщикова
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