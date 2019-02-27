Группа «Земляне» объявила о возвращении на большую сцену

Легендарный коллектив пообещал много интересного своим поклонникам в 2019 году.

Группа «Земляне» 26 февраля объявила о своем возвращении на большую сцену, презентовав сразу два новых клипа. При этом участники коллектива сообщили, что уже совсем скоро они готовы показать своим поклонникам еще один.

На мероприятии присутствовали многочисленные звездные гости: Катя Лель, Анна Калашникова, Юлия Михальчик, Согдиана, Юлия Барановская и многие другие.

Судя по тому, что в этот вечер говорили участники группы, в 2019 году поклонников ждет много интересного. Так, «Земляне» уже спели с Димой Биланом, и они пообещали, что это будет не последний звездный дуэт в этом году.

Кроме того, после презентации новых клипов легендарный коллектив намерен отправиться в турне по России с новой программой.

Говоря о своем возвращении на большую сцену, участники рок-группы активно шутили: «Да мы и не уходили никуда. Так, затаились ненадолго. А сейчас решили грянуть как следует».