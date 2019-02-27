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«Никуда я не увольняюсь»: Гарик Харламов ответил на слухи об уходе из Comedy

Резидент юмористического шоу разместил в соцсети видео, в котором успокоил поклонников.

«Никуда я не увольняюсь»: Гарик Харламов ответил на слухи об уходе из Comedy
Фото: globallookpress © Anna Salynskaya

Гарик Харламов стал в Comedy Club одним из первых, а также самых ярких и популярных резидентов. Однако в последнее время поклонников обеспокоили слухи о том, что артист готовится навсегда уйти из юмористического шоу.

Недавно Харламов решил прокомментировать домыслы общественности. На его страничке в Instagram появилось видео, в котором он отметил, что фанаты задают ему очень много вопросов о его возможном уходе из Comedy Club.

«Никуда я не увольняюсь, Comedy остается в моей жизни. Отсняли недавно очередные передачи, первая уже вышла, а остальные – скоро в эфире», – заявил Гарик.

Отметим, артиста часто нервируют не соответствующие действительности сообщения о его личной жизни, которые публикуются в СМИ. Комментируя слухи о себе, Харламов назвал их «бредом и шизофренией». По словам резидента Comedy, на самом деле в его жизни все хорошо, с ним рядом любимая супруга Кристина Асмус и дочка Настя.

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Тэги:

Comedy ClubГарик ХарламовКристина Асмус

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«Никуда я не увольняюсь»: Гарик Харламов ответил на слухи об уходе из Comedy
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