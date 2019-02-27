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В Китае речь Рами Малека на «Оскаре» подвергли цензуре

Стриминговый сервис Mango TV пустил обращение звезды «Богемской рапсодии» с купюрами.

В Китае речь Рами Малека на «Оскаре» подвергли цензуре
Рами Малек. Фото: Global Look Press

Стриминговый сервис Mango TV, транслировавший 91 церемонию вручения премий «Оскар» , попал под шквал критики из-за того, что речь Рами Малека подверглась цензуре: слово «гей» было заменено на словосочетание «особая группа».

В своей речи актер, получивший золотую статуэтку за роль Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии» , обратился к молодым людям с нетрадиционной ориентации со словами поддержки. «Послушайте, мы сделали фильм о гее, иммигранте, который прожил свою жизнь беззастенчиво самостоятельно», — сказал Малек, призвав молодых людей «сражаться за свое право быть не такими, как все».

Однако в субтитрах с переводом слово «гей» было заменено на «особую группу». Скриншоты с цензурой тут же разошлись по Сети.

Как отмечает издание THR, Mango TV был одним из двух сервисов, которые транслировали «Оскар» в прямом эфире в Китае.

Напомним, что это уже не первый раз, когда Mango TV прибегает к цензуре западного контента по тем же соображениям. В 2018 году сервис раскритиковали за то, что он «замазал» фанатов, размахивающих флагами цвета радуги на конкурсе «Евровидение».

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Тэги:

Оскар 2019Рами Малекцензура

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В Китае речь Рами Малека на «Оскаре» подвергли цензуре
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