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Алена Бабенко подверглась травле после съёмок в трагикомедии о блокадном Ленинграде

Актриса подчеркнула, что многие осудили фильм «Праздник», даже не посмотрев его.

Алена Бабенко подверглась травле после съёмок в трагикомедии о блокадном Ленинграде
Алена Бабенко. фото: globallook

Комедия о блокадном Ленинграде «Праздник» вызвала скандал у зрителей. Концепция шуток на фоне трагедии вызвала поток негатива у зрителей, и создателям фильма с актёрами пришлось выслушивать оскорбления. Алена Бабенко сыгравшая главную роль поняла, что фильм обернётся скандалом ещё на стадии сценария, но всё равно «пошла за режиссёром».

По мнению актрисы, большинство зрителей осудили «Праздник» ещё до того, как фильм выпустили. Из-за скандала пришлось отказаться от кинотеатров и выложить комедию на Yоutube. Алена Бабенко считает, что в русском кинематографе есть негласный список запрещённых тем.

«Нельзя же шутить про блокаду, голод, бедность, инвалидов. Но окружающие не понимают, что даже за чертой бедности люди шутят. А как выживать без юмора? Иногда только он и спасает. Тем более, в фильме «Праздник» юмор очень аккуратный», — подчеркнула актриса в интервью программе «Эмпатия Манучи».

Алена Бабенко недовольна критикой министра культуры Владимира Мединского, который осудил фильм по трейлеру, не посмотрев киноленту полностью. Из-за скандала вокруг «Праздника» сама актриса столкнулась с негодованием публики, поэтому чувствует себя закиданной камнями в бункере. Бабенко надеется, что подобное внимание вокруг её карьеры будет в первый и в последний раз.

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Алена Бабенко подверглась травле после съёмок в трагикомедии о блокадном Ленинграде
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