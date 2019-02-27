Эмин Агаларов трогательно поздравил бабушку с днем рождения

Артист опубликовал в соцсети ролик, сделанный из фотографий своей родственницы.

Эмин Агаларов не так часто публикует личные фотографии и видео на своей странице в Instagram, но в этот раз он решил сделать исключение. Артист трогательно поздравил свою бабушку Тамару с днем рождения и поделился коротким видеороликом, посвященным его любимой родственнице.

Видеозапись состоит из сменяющих друг друга фотографий с музыкальным сопровождением.

«Бабуля, с Днём Рождения @griltamara, от всей души желаю тебе крепкого здоровья, бесконечного счастья!! Спасибо тебе за все!», — подписал ролик Агаларов.

Поклонники артиста присоединились к поздравлениям и отметили, что бабушка Тамара прекрасно выглядит в своем возрасте.

«Долголетия и здоровья. Шикарная женщина! С Днем Рождения Вас!», «Красивая бабуля и глаза ясные и умные», «С днём рождения вашу бабулю! Здоровья, удачи, достатка вам в дом! Какие в вашем семействе красивые женщины! Мама, бабушка…Всего хорошего вам!», «Какая красивая бабушка, поздравляем», — отметили подписчики в комментариях.