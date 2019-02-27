Дочь Иосифа Пригожина побывала на концерте его жены в Париже

Уже почти 15 лет Иосиф Пригожин состоит в счастливом браке с певицей Валерией. Он даже считает детей супруги от прошлых отношений родными. К слову, у артистки также хорошие отношения не только с наследниками своего мужа, но и даже с его бывшей гражданской супругой Лейлой Фаттаховой. Она не так давно с нежностью поздравила ее с днем рождения. От Лейлы у продюсера есть дочка Елизавета.

больше по теме Певица Валерия даже во время гастролей придерживается правильного питания Артистка отказалась от традиционного французского завтрака с круассанами ради стройной фигуры, когда приехала в Париж.

Накануне Иосифу удалось с ней повидаться. В рамках европеского тура супруги приехали в Париж, где с аншлагом выступила Валерия. Именно в столицу Франции и приехала дочка Пригожина. Они провели вместе целый день. В соцсети продюсер опубликовал фото, на котором запечатлен с наследницей на фоне Эйфелевой башни. «Папина гордость. Лиза прилетела к Валерии на концерт в Париж и снова улетела на учебу в Женеву», — поделился он.

Пользователи соцсети отметили, что 20-летняя девушка настоящая красавица. «Папина копия! Очень красивая девочка», «Лиза молодец! Очень хорошо выглядит!», «Как мило», «Повезло папе с дочкой и дочке с папой», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что от первой жены Елены у продюсера есть еще двое детей: сын Дмитрий и дочь Даная. Всем своим наследникам Иосиф всегда помогал финансово и старался не обделять их вниманием.