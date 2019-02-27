«Если все откажутся»: Верка Сердючка не исключает, что отправится «спасать» Украину на «Евровидении»

В своем ярком образе Верки Сердючки талантливый артист Андрей Данилко завоевал второе место на «Евровидении» 12 лет назад. Как признался шоумен, сейчас его беспокоит отказ победителей украинского конкурсного отбора представлять страну на международном мероприятии.

Напомним, из-за неприемлемых условий договора, который украинские организаторы предлагали подписать для поездки на «Евровидение», выступать в Израиле отказалась исполнительница Maruv, а также музыкальный коллектив Kazka. По мнению Данилко, его соотечественники не желают ехать на конкурс, в том числе из-за разгоревшегося вокруг него скандала.

Артист отметил: ему неприятно, что политика вывела конкурс за границы музыки. Но в самом крайнем случае он может сам выйти на сцену «Евровидения».

«Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, звезду начищу и поеду спасать!» — не исключила Сердючка в беседе с «360».

Напомним, накануне Maruv сообщила, что ее не устраивают требования НОТУ, по которым ей запрещается гастролировать в России и общаться с прессой без предварительного согласования с телекомпанией. Вслед за певицей участники группы Kazka заявили, что не поедут на конкурс, так как не хотят «сеять раздор».

Российским участником «Евровидения-2019» станет Сергей Лазарев, который также появится на конкурсе во второй раз. Занявший несколько лет назад третье место певец пообещал улучшить свой предыдущий результат.