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«Я не дышал, когда она пела»: Дмитрий Исхаков остался в восторге от исполнения Гагариной хита Уитни Хьюстон

Модный фотограф заметил, что такие моменты запоминаются на всю жизнь.

«Я не дышал, когда она пела»: Дмитрий Исхаков остался в восторге от исполнения Гагариной хита Уитни Хьюстон
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков. фото: globallook.com

Несколько дней назад популярный фотограф Дмитрий Исхаков отпраздновал день рождения. На своей страничке в социальной сети Instagram он опубликовал видеозапись, на которой его супруга, известная певица Полина Гагарина исполнила для него самый знаменитый хит Уитни Хьюстон «I Will Always Love You» (Я всегда буду любить тебя).

«Это было лучшее ДР в моей жизни! Все было спонтанно. Мы вообще не планировали праздновать. А моя любимая вообще сделала мне такой подарок! У меня нет слов. Я, как главный Полин фанатик, вообще не дышал, когда она пела. Такие моменты запоминаются на всю жизнь. Спасибо!» — заявил он.

«Ау. Супер. Класс. Вы невероятно красивая пара, чудесная семья, одно удовольствие наблюдать за вами. Счастья и здоровья семье! С днем рождения, успехов во всем!», «Как же круто поет Полина!», «Вы такие красивые ребята. Дело даже не в красоте физической. Вы светитесь, когда смотрите друг друга. Такая редкость в наше время. Счастья вам на долгие годы», «Какая замечательная жена у вас Дима. Это просто супер. Так старается для вас. Это любовь и хорошие отношения, дай бог вам здоровья, и долгих лет. Поля красиво поёт, супер, умничка», «Так здорово спела! Редко можно услышать такое исполнение этой композиции. Радует, что все же есть голос в нашей стране», — заметили в комментариях пользователи.

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Тэги:

Дмитрий ИсхаковПолина ГагаринаУитни Хьюстон

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«Я не дышал, когда она пела»: Дмитрий Исхаков остался в восторге от исполнения Гагариной хита Уитни Хьюстон
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