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Райан Рейнольдс продает меч Дедпула с автографом

Трафик на страницу с катаной оказался таким огромным, что сайт благотворительного фонда перестал работать.

Райан Рейнольдс продает меч Дедпула с автографом
Райан Рейнольдс. фото: globallook

Актер Райан Рейнольдс, известный по своей роли в «Дэдпуле», решил помочь детям, страдающим от заболеваний вдали от дома. Для этого он выставил на продажу меч, с которым снимался во второй части фильмов о Дэдпуле.

«Это Би — один из четырех мечей, который я использовал в «Дэдпуле-2». Я подписал его. Я хочу помочь Домам Рональда Макдональда, и, думаю, вы тоже. Если вы хотите найти Би дом, переходите по ссылке», — написал Райан Рейнольдс на своей странице в Twitter.

Поклонники актера переходили на сайт благотворительного фонда, и в итоге сервер перестал работать из-за количества желающих приобрести меч. Сайт починили, и теперь каждый может участвовать в аукционе до 1 марта. Средства от продажи меча пойдут на развитие Домов Рональда Макдональда, благодаря которым родители тяжело больных детей могут находиться рядом с ними во время лечения.

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Тэги:

благотворительностьблаготворительный аукционДэдпулДэдпул 2Райан Рейнольдс

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Райан Рейнольдс продает меч Дедпула с автографом
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