Райан Рейнольдс продает меч Дедпула с автографом

Актер Райан Рейнольдс, известный по своей роли в «Дэдпуле», решил помочь детям, страдающим от заболеваний вдали от дома. Для этого он выставил на продажу меч, с которым снимался во второй части фильмов о Дэдпуле.

«Это Би — один из четырех мечей, который я использовал в «Дэдпуле-2». Я подписал его. Я хочу помочь Домам Рональда Макдональда, и, думаю, вы тоже. Если вы хотите найти Би дом, переходите по ссылке», — написал Райан Рейнольдс на своей странице в Twitter.

This is Bea. She’s one of four swords I used in Deadpool 2. I‘ve signed it. I want to help the @RMHBC and I think you do too… If you want to take Bea home, go to: https://t.co/j9s8YHpiI4 pic.twitter.com/oJf0XdOb7t

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 26, 2019