Анастасия Приходько пожалела о своем выступлении на «Евровидении» от России

В 2009 году украинская исполнительница заняла 11-е место с песней «Мамо».

Украинская певица Анастасия Приходько сделала громкое заявление — она сожалеет о своем выступлении на «Евровидении» в 2009 году от России.

«Мне прискорбно от того, что у меня история была связана с Россией», — сказала артистка в своем интервью телеканалу NewsOne.

Напомним, что Анастасия Приходько выступала с композицией «Мамо» на международном конкурсе, который проходил в 2009 году в Москве. Стоит отметить, что слова песни были на украинском и русском языке. Тогда артистка заняла 11-е место. До этого Приходько победила на российском шоу «Фабрика звезд 7», а затем стала сотрудничать с продюсером Константином Меладзе.

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Певица рассказала, что после ситуации с Крымом «Россия перестала для нее существовать». Также она сообщила, что не ездила в РФ с 2014 года.

Отметим, что в этом году уже несколько исполнителей отказались ехать на «Евровидение» от Украины из-за нежелания делать из своего музыкального выступления политическое.